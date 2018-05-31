Сезон лесных пожаров начался в Ленобласти

В 47 регионе участились случаи лесных пожаров. Аномальная температура и невнимательность людей — главные причины возникновения огня. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ленобласти

Замначальника ГУ МЧС по 47 региону Сергей Кукушкин рассказал, что лесные и торфяные пожары тушат сотрудники управления лесами Ленинградской области «Ленобллес». Ситуацию мониторя 93 пожарно-химические станции, которые вооруженные пожарной техникой и инвентарем.

С приходом тепла в области уже зарегистрировано 117 очагов природных пожаров, когда как в прошлом году таких очагов за аналогичный период зарегистрировали всего 57.

В случае обнаружения природных пожаров необходимо позвонить по телефону 8 (812) 908-91-11 или в пожарно-спасательную службу по телефонам 01 (со стационарного) или 112 (с мобильного).