Грозы и град вновь обрушатся на Саратовскую область 

ГУ МЧС Саратовской области со ссылкой на прогноз гидрометцентра информирует об ухудшении погоды. В ближайшие часы ожидается усиление ветра, порывы — до 21 м/с, местами по области — гроза. Гражданам советуют убрать вещи с балконов и лоджий; выходя из дома, закрыть окна и отключить электроприборы. Если вы оказались на улице во время непогоды, специалисты советуют укрыться в магазине или другом помещении, держаться подальше от рекламных щитов, ветхих или опасно свисающих конструкций, не находиться вблизи линий электропередач.
Отметим, что в среду, 30 мая, сильнейшие ураганы обрушились на ряд российских регионов. Порывы ветра, как предупреждали метеорологи, достигли до 17–22 метров в секунду. По информации экстренных служб, под воздействие сильного ветра попало 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва. В ЦФО и ПФО от сильного ветра пострадали 58 человек. Один человек погиб. Жертвой ураганного ветра стала женщина из Казани. В числе пострадавших также восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы. Еще 33 человека получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях.