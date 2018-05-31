Семья погибшей от урагана в Татарстане женщины получит 1 млн рублей

1 млн руб. получит семья женщины, погибшей из-за урагана в Муслюмовском районе Татарстана . Как сообщает Inkazan, с соответствующим поручением выступил глава региона Рустам Минниханов

Ураган бушевал в Татарстане 30 мая. 33-летня женщина, продавщица одного из магазинов, погибла в результате того, что на нее упала сорванная ветром крыша.

По информации регионального МЧС, из-за урагана в Татарстане остались без света 85 населенных пунктов, упало 41 дерево, 1 фонарный столб, были повреждены кровли 52 жилых домов, строений и административных зданий, а также 21 автомобиль.