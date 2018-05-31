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Семья погибшей от урагана в Татарстане женщины получит 1 млн рублей
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Семья погибшей от урагана в Татарстане женщины получит 1 млн рублей 

Rambler News Service 46 минут назад
1 млн руб. получит семья женщины, погибшей из-за урагана в Муслюмовском районе Татарстана. Как сообщает Inkazan, с соответствующим поручением выступил глава региона Рустам Минниханов.
Ураган бушевал в Татарстане 30 мая. 33-летня женщина, продавщица одного из магазинов, погибла в результате того, что на нее упала сорванная ветром крыша.
По информации регионального МЧС, из-за урагана в Татарстане остались без света 85 населенных пунктов, упало 41 дерево, 1 фонарный столб, были повреждены кровли 52 жилых домов, строений и административных зданий, а также 21 автомобиль.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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