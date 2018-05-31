Семьей погибшей в результате урагана в Татарстане выделят 1 млн рублей 

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова в ходе брифинга в четверг, 31 мая сообщила о компенсации семье погибшей в результате урагана в Татарстане. Напомним, смертельные травмы накануне получила женщина 1983 года рождения в Муслюмовском районе. «Президентом Республики Татарстан дано поручение о выделении правительством РТ семье погибшей компенсации в размере 1 миллиона рублей и оказании всей необходимой поддержки. Президент Республики Татарстан выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сказала Галимова. Травмы в ураган получили 7 человек, в том числе, двое детей. Люди пострадали в Набережных Челнах, Зеленодольском и Мензелинском районах. Известно, что СУ СКР по РТ проводит проверку факта гибели женщины в Муслюмовском районе во время урагана.