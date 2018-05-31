Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР

"Подписанное соглашение является юридически обязывающим. По факту — это официальный старт реализации проекта. Мы уверены, что новый аэропорт станет настоящим подарком как для жителей Камчатки, так и для туристов, которые будут прилетать в регион", — отметил после подписания генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов

Соглашение предполагает, что АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (входит в УК «Аэропорты Регионов») в статусе резидента ТОР «Камчатка» приступит к осуществлению реконструкции аэропорта «Елизово» и его последующей эксплуатации.

"Строительство нового аэропорта имеет важнейшее значение для социально-экономического развития Камчатки. Реализация этого проекта направлена на решение стратегических задач по развитию транспортной инфраструктуры региона и, конечно, развитие туризма, — подчеркнул Владимир Илюхин. — На прошлой неделе Правительство Камчатского края согласовало схему генерального плана перспективного развития аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Принято решение, что обновленный аэропорт будет располагаться рядом с северным торцом взлетно-посадочной полосы. Геодезические изыскания подтвердили, что это лучшее место для строительства. Размещение комплекса на этой территории повысит надежность конструкции терминала и безопасность его эксплуатации в условиях частых землетрясений. Это место выгодно и для дальнейших преобразований аэропорта: территория позволяет расширить перрон, привокзальную площадь".

Утвержденная схема предполагает, что аэропорт будет располагаться ближе к федеральной трассе, ведущей в Петропавловск-Камчатский. Также сократится время руления самолетов от взлетно-посадочной полосы до терминала, это будет способствовать снижению затрат авиакомпаний.

"Окончательное решение о расположении аэропорта — это начало следующего этапа. Фактически мы переходим к реализации проекта, к его строительству", — добавил Губернатор Камчатского края.

Справка:

Новый пассажирский терминал площадью 34 тысячи квадратных метров позволит обслуживать до 750 пассажиров внутренних и международных авиалиний в час. В состав аэровокзального комплекса войдут гостиница на 120 номеров и торгово-офисный центр, размещенные под одной крышей. Здание терминала будет выполнено в виде конуса, напоминающего кратер вулкана.

Окончание строительства запланировано на 2021 год. Первый транш на реализацию инвестпроекта в размере 3,5 млрд рублей инвестор — компания «Аэропорты Регионов» — перечислила в Камчатский край в марте этого года.