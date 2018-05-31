В девяти регионах РФ без света остаются 560 населенных пунктов 

ТАСС, 31 мая. Электроснабжение на территории шести регионов РФ полностью восстановлено после сильного ветра, без света остаются еще 560 населенных пунктов в девяти регионах. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории девяти субъектов РФ в 64 муниципальных образованиях остаются без энергоснабжения 560 населенных пунктов. В течение суток восстановлено энергоснабжение на территории шести субъектов РФ в 813 населенных пунктах 84 муниципальных образований", — сказали в ведомстве.
Накануне последствия непогоды ощутили на себе 19 регионов страны. Сильный ветер также сломал крыши 120 жилых домов и 30 социально значимых объектов, повредил 90 единиц личного автотранспорта. К ликвидации последствий непогоды привлечены более 3,5 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники. «Запланировано продолжение проведения аварийно-восстановительных работ и оказание всесторонней помощи населению», — подчеркнули в МЧС.