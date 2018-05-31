В девяти регионах РФ без света остаются 560 населенных пунктов

ТАСС , 31 мая. Электроснабжение на территории шести регионов РФ полностью восстановлено после сильного ветра, без света остаются еще 560 населенных пунктов в девяти регионах. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории девяти субъектов РФ в 64 муниципальных образованиях остаются без энергоснабжения 560 населенных пунктов. В течение суток восстановлено энергоснабжение на территории шести субъектов РФ в 813 населенных пунктах 84 муниципальных образований", — сказали в ведомстве.