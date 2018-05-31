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В МЧС рассказали, сколько населенных пунктов пострадали от сильного ветра
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В МЧС рассказали, сколько населенных пунктов пострадали от сильного ветра 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Энергоснабжение около 1,8 тысячи населенных пунктов и порядка 230 социально значимых объектов было нарушено в 19 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов в результате сильных порывов ветра, достигавших 20 метров в секунду, сообщает в четверг МЧС России.
"На территории 148 муниципальных образований произошли нарушения энергоснабжения в 1,76 тысячи населенных пунктах, 228 социально значимых объектов, повреждены кровли более 120 жилых домов и 30 социально значимых объектов, получили повреждения более 90 единиц личного автотранспорта", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, от стихии, в частности, пострадали Москва, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Пензенская области, Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Чувашия, а также Пермский край.
Ранее сообщалось, что на утро четверга на территории девяти субъектов в 64 муниципальных образованиях остаются без энергоснабжения 560 населенных пунктов.
По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий воздействия стихии привлечены более 3,5 тысячи человек и 1,1 тысячи единиц техники.
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