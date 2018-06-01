Пожарные спасли беременную женщину во Владивостоке

Сотрудники пожарной службы спасли беременную женщину из отрезанной огнем квартиры во Владивостоке . Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Надибаидзе поступило в пожарную службу днем 31 мая. Спустя несколько минут после получения заявки спасатели прибыли на место происшествия и начали тушение.

Подъезд дома был сильно задымлен, поэтому на помощь пришла газодымозащитная служба. Установили, что очаги возгорания находятся на первом и шестом этажах дома.

Пожарные обнаружили в одной из квартир беременную женщину, которая не смогла выйти из помещения самостоятельно. Спасатели помогли ей выбраться при помощи дыхательного аппарата. Вместе с ней из дома эвакуировали еще двух человек.

Возгорание общей площадью в семь квадратных метров ликвидировали 11 человек и три единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.

Крыша торгового центра, в котором находится «Трак центр», загорелась в переулке Энергетиков Южно‐Сахалинска 31 мая. Сообщается, что пострадавших и погибших в пожаре нет.