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Пожарные спасли беременную женщину во Владивостоке
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Пожарные спасли беременную женщину во Владивостоке 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники пожарной службы спасли беременную женщину из отрезанной огнем квартиры во Владивостоке. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании в многоэтажном доме на улице Надибаидзе поступило в пожарную службу днем 31 мая. Спустя несколько минут после получения заявки спасатели прибыли на место происшествия и начали тушение.
Подъезд дома был сильно задымлен, поэтому на помощь пришла газодымозащитная служба. Установили, что очаги возгорания находятся на первом и шестом этажах дома.
Пожарные обнаружили в одной из квартир беременную женщину, которая не смогла выйти из помещения самостоятельно. Спасатели помогли ей выбраться при помощи дыхательного аппарата. Вместе с ней из дома эвакуировали еще двух человек.
Возгорание общей площадью в семь квадратных метров ликвидировали 11 человек и три единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.
Крыша торгового центра, в котором находится «Трак центр», загорелась в переулке Энергетиков Южно‐Сахалинска 31 мая. Сообщается, что пострадавших и погибших в пожаре нет.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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