Пожарные эвакуировали четырех человек во Владивостоке 

В среду, 30 мая, в 10.56 в пожарно-спасательную службу Владивостока поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По словам очевидцев, пожар произошел в одной из квартир в доме на улице Терешковой.
Во время разведки пожарные установили, что в квартире горит мебели на кухне и ванная комната. Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы четыре человека. В результате инцидента никто не пострадал.
В 12.11 пожар был полностью ликвидирован. С огнем боролись 12 пожарных.