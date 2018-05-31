Пожарные эвакуировали четырех человек во Владивостоке

По словам очевидцев, пожар произошел в одной из квартир в доме на улице Терешковой.

Во время разведки пожарные установили, что в квартире горит мебели на кухне и ванная комната. Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы четыре человека. В результате инцидента никто не пострадал.

В 12.11 пожар был полностью ликвидирован. С огнем боролись 12 пожарных.