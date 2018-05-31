Сильный ветер и град обрушились на Пермский край. Фото 

30 мая в Пермском крае ураган, град и ливни нанесли серьезные повреждения городской инфраструктуре. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
В соцсетях появились фотографии, на которых видны последствия природных катаклизмов — поваленные деревья, поврежденные крыши продуктовых магазинов, развороченные железные листы.
Источник фото: «ВКонтакте»
Региональное ГУ МЧС России оповестило местных жителей о сильных дождях и шквалистом ветре.
20 мая в Свердловской области ураган обрушил вышку сотовой связи на здание боулинг‐центра «Орион». С тех пор местные жители остались без стабильной телефонной связи, в частности, без оператора «Билайн».