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Сильный ветер и град обрушились на Пермский край. Фото
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Сильный ветер и град обрушились на Пермский край. Фото 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
30 мая в Пермском крае ураган, град и ливни нанесли серьезные повреждения городской инфраструктуре. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
В соцсетях появились фотографии, на которых видны последствия природных катаклизмов — поваленные деревья, поврежденные крыши продуктовых магазинов, развороченные железные листы.
Источник фото: «ВКонтакте»
Региональное ГУ МЧС России оповестило местных жителей о сильных дождях и шквалистом ветре.
20 мая в Свердловской области ураган обрушил вышку сотовой связи на здание боулинг‐центра «Орион». С тех пор местные жители остались без стабильной телефонной связи, в частности, без оператора «Билайн».
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