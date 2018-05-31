Урожай в Грузии пострадал от разгула стихии

Ураган и проливной дождь с градом обрушились на Западную Грузию и Аджарию. Фермеры подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой, сообщает «МИР 24».

Пострадали десятки гектаров сельскохозяйственных угодий. Град размером с голубиное яйцо побил виноградники, посевы кукурузы, чая и табака. По словам местных жителей, все началось неожиданно, когда многие ухаживали за растениями на своих участках.

«Я был здесь, на винограднике. Сам еле ноги унес. Било градом, словно камнями. От веток ничего не осталось. Все побито градом и растрепано ветром. Урожая в этом году ждать не придется», — сетует местный житель Руслан Коплатадзе.

Руководители местных администраций обещают жителям оказать помощь в ликвидации последствий разгула стихии.

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