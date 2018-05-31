Один россиянин погиб из-за ураганного ветра

Стало известно, сколько человек пострадали в результате бушующего ураганного ветра, который пронесся по многим российским регионам и городам.

Отметим, что в среду, 30 мая, сильнейшие ураганы обрушились на ряд российских регионов. Порывы ветра, как предупреждали метеорологи, достигли до 17–22 метров в секунду.

По информации экстренных служб, под воздействие сильного ветра попало 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва

В ЦФО и ПФО от сильного ветра пострадали 58 человек. Один человек погиб. Жертвой ураганного ветра стала женщина из Казани

В числе пострадавших также восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы. Еще 33 человека получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Также в результате воздействия сильного ветра в семи регионах было нарушено энергоснабжение более 200 населенных пунктов. Повреждены кровли многоквартирных жилых домов, сильным ветром повалены деревья.

Пользователи социальных сетей продолжают выкладывать фотографии и видеозаписи бушующей стихии и последствий урагана.

Публикация от JuliaKonevskaya (@juventa.petra) 30 Май 2018 в 11:43 PDT Публикация от Вадим Сериков (@vadimzidan5) 30 Май 2018 в 8:39 PDT Публикация от Елена Сафина (@lena_lenochka_lenylya) 30 Май 2018 в 11:37 PDT