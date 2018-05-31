Ещё
На Тюменскую область и Югру надвигается ураган. Объявлено штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Тюменскую область и Югру надвигается ураган. Объявлено штормовое предупреждение 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюменской области и Югре в ближайшие сутки ожидается сильный ветер и дожди с грозами, сообщают пресс-службы региональных управлений МЧС.
По данным специалистов Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня порывы ветра в регионе будут достигать 25 метров в секунду, местами пройдет град.
Жителям регионов рекомендуют соблюдать меры безопасности, ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте, не пытаться укрыться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей и не парковать в их близи авто. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку.
Как ранее писал «ФедералПресс», во время урагана 21 мая в Тюменской области пострадали 39 человек, шесть из них были госпитализированы. По словам очевидцев, сильный ветер застал людей врасплох, большинство пострадавших пытались укрыться под деревьями или в автомобилях.
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сильнейший ураган в Поволжье: погиб человек Во Внуково сел самолет «Победы» с отказавшим двигателем Алтайский край накроет ураганом с дождями
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин предсказал массовые сокращения в России475
Разгром бронетехники ВСУ попал на видео204
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко711
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко116
В России появился новый класс потребителей24
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
02:37
Минобороны показало «летающие» бронеавтомобили
Армия
04:32
Сбербанк переадресовал вопрос о пропаже «миллионов Захарченко»
Происшествия Компании
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
00:35
Разгром бронетехники ВСУ попал на видео
В мире
01:12
Предсказатель оделся в футбольную форму
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение