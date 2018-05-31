На Тюменскую область и Югру надвигается ураган. Объявлено штормовое предупреждение

Тюменской области и Югре в ближайшие сутки ожидается сильный ветер и дожди с грозами, сообщают пресс-службы региональных управлений МЧС

По данным специалистов Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня порывы ветра в регионе будут достигать 25 метров в секунду, местами пройдет град.

Жителям регионов рекомендуют соблюдать меры безопасности, ограничить проведение работ на открытом воздухе и высоте, не пытаться укрыться от непогоды под деревьями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей и не парковать в их близи авто. Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выхода на реку.

Как ранее писал «ФедералПресс» , во время урагана 21 мая в Тюменской области пострадали 39 человек, шесть из них были госпитализированы. По словам очевидцев, сильный ветер застал людей врасплох, большинство пострадавших пытались укрыться под деревьями или в автомобилях.

Фото: pixabay.com.