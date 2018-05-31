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Сильный ветер в Московском регионе сохранится до вечера четверга
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Сильный ветер в Московском регионе сохранится до вечера четверга 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
До вечера четверга в Москве и Подмосковье сохранится сильный ветер, который будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодня ветер не будет таким сильным. Вчера порывы ветра у нас были по прогнозу 15-20 метров в секунду, а в реальности они достигали 18 метров в секунду в Москве и 19 метров в секунду в Подмосковье. Сегодня ветер, конечно, сильный, но порывы всего 12-17 метров в секунду. Мы объявили, что порывы ветра сохранятся до 21:00. К ночи ветер стихнет», — сказала Позднякова.
Она добавила, что причиной сильного ветра в Московском регионе в четверг станет интенсивный рост атмосферного давления.
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