Сильный ветер в Московском регионе сохранится до вечера четверга 

До вечера четверга в Москве и Подмосковье сохранится сильный ветер, который будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Сегодня ветер не будет таким сильным. Вчера порывы ветра у нас были по прогнозу 15-20 метров в секунду, а в реальности они достигали 18 метров в секунду в Москве и 19 метров в секунду в Подмосковье. Сегодня ветер, конечно, сильный, но порывы всего 12-17 метров в секунду. Мы объявили, что порывы ветра сохранятся до 21:00. К ночи ветер стихнет», — сказала Позднякова.
Она добавила, что причиной сильного ветра в Московском регионе в четверг станет интенсивный рост атмосферного давления.