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В Рязани ожидается сильный порывистый ветер — МЧС
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

В Рязани ожидается сильный порывистый ветер — МЧС 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы на территории Рязанской области усилится ветер порывами до 17 метров в секунду.
Непогода сохранится до конца суток 2 июня.
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