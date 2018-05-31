Ещё
Почти 30 жителей Нижегородской области обратились к врачам после урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 30 жителей Нижегородской области обратились к врачам после урагана 

РИА Новости 21 минуту назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. В Нижегородской области 29 человек обратились за медицинской помощью с травмами, полученными во время урагана, сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.
В Нижегородской области ликвидируют последствия грозового фронта с сильным ветром, прошедшим по региону днем в среду. Скорость ветра местами достигала 28 метров в секунду.
"Больше всего от штормового ветра пострадали Нижний Новгород, Арзамас, Бор, а также Кулебакский, Городецкий, Богородский и Володарский районы. Всего по Нижегородской области последствия непогоды в разной мере ощутили 757 населенных пунктов. Ветром повалено 1834 дерева, в том числе в Нижнем Новгороде — 540 деревьев, большинство из них к полуночи 31 мая было убрано. Также стихия повредила 66 кровель и 69 автомобилей, из них 31 — в Нижнем Новгороде. За медицинской помощью обратились 29 человек, 23 из них — жители областного центра", — говорится в сообщении.
По данным на 23.00 30 мая, без электроснабжения оставались около 44 тысяч жителей региона. Для оперативного восстановления всех объектов жизнеобеспечения органам местного самоуправления, в том числе администрации Нижнего Новгорода, рекомендовано ввести на своих территориях режимы ЧС.
РИА Новости: последние новости
Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" В Нижегородской области штормовой ветер оставил без света 170 тысяч жителей Под Абаканом горит магазин на площади 1000 "квадратов", сообщил источник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин предсказал массовые сокращения в России237
Разгром бронетехники ВСУ попал на видео106
США грозят устроить России погром290
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко38
Концерт Бузовой обернулся скандалом65
Видео
01:30
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
01:12
Предсказатель оделся в футбольную форму
Общество
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение