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В Прикамье ураганный ветер снес крыши с домов в Очере
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В Прикамье ураганный ветер снес крыши с домов в Очере 

59.ru 48 минут назад
Фото: 59.ru
30 мая Пермский край оказался под влиянием мощного циклона, который принес с собой сильный ветер, дождь и похолодание. В некоторых районах ураган повредил дома и электрические сети. Об ураганном ветре, дожде и граде синоптики предупреждали пермяков все прошедшие сутки. До этого мощный циклон обрушился на другие регионы Поволжья, где ветер ломал деревья и сносил крыши с домов.
В Пермском крае наиболее сильно от циклона пострадали юго-западные районы Прикамья: Верещагинский, Очерский, Чайковский районы. Порывы ветра в этих территориях достигали 18-20 метров в секунду. В Очере местные жители выложили в соцсети фотографии снесенной крыши. Также в городе на несколько часов пропадало электричество. — В целом сильнее пострадали юго-западные районы Пермского края, — рассказал 59.ru специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — В Удмуртии скорость ветра составляла 20-22 метров в секунду. В Перми ветер оказался слабее, чем ожидалось — всего 16 метров в секунду.
На смену ураганному ветру в Пермский край пришло резкое похолодание. Оно продолжится несколько дней. Местами выпадет снег и ожидаются заморозки до —1…—3 градусов.
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