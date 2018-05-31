В Прикамье ураганный ветер снес крыши с домов в Очере

30 мая Пермский край оказался под влиянием мощного циклона, который принес с собой сильный ветер, дождь и похолодание. В некоторых районах ураган повредил дома и электрические сети. Об ураганном ветре, дожде и граде синоптики предупреждали пермяков все прошедшие сутки. До этого мощный циклон обрушился на другие регионы Поволжья, где ветер ломал деревья и сносил крыши с домов. В Пермском крае наиболее сильно от циклона пострадали юго-западные районы Прикамья: Верещагинский, Очерский, Чайковский районы. Порывы ветра в этих территориях достигали 18-20 метров в секунду. В Очере местные жители выложили в соцсети фотографии снесенной крыши. Также в городе на несколько часов пропадало электричество. — В целом сильнее пострадали юго-западные районы Пермского края, — рассказал 59.ru специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов . — В Удмуртии скорость ветра составляла 20-22 метров в секунду. В Перми ветер оказался слабее, чем ожидалось — всего 16 метров в секунду. На смену ураганному ветру в Пермский край пришло резкое похолодание. Оно продолжится несколько дней. Местами выпадет снег и ожидаются заморозки до —1…—3 градусов.