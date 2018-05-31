Последствия урагана в Прикамье: отключение электричества и снесённые крыши

Отключение электроэнергии, снесённые крыши и поваленное дерево: всё это последствия стихии, которая разыгралась накануне в Пермском крае . Несмотря на то, что скорость ветра не превысила 20 метров в секунду, неприятных последствий избежать не удалось.

МЧС по Пермскому краю рассказали, что серьёзных последствий ураган не принёс, однако в шести территориях региона было временное отключение электроэнергии, в Перми упало дерево. В социальных сетях появились сообщения о том, что в Очёре и Чайковском, у зданий снесло крыши.

Как пояснил инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов , основной удар стихии пришёлся на юго-западные районы края. Ветер достигал 18-20 метров в секунду. В Ножовке и Верещагино –20 метров в секунду, в Чайковском –19 метров в секунду.

«К нам шквалистый ветер пришёл из Удмуртии в уже ослабленном виде. Поэтому таких сильных порывов, как в Нижнем Новгороде или Чувашии в Пермском крае не было. Сейчас наступило похолодание — самое сильное для этого периода за 10 лет. В ночь на 1 июня ожидается мокрый снег. Температура воздуха по краю будет держаться в районе +5. Это сильная аномалия для начала лета. 2 июля потеплеет примерно до +10 градусов. 3 июня в регион придут дожди. Кратковременное потепление ожидается 5 июня и именно в этот день возможно снова усиление ветра», — пояснил Андрей Шихов.

В администрации Перми сообщили, что до 10 утра 1 июня в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ввели режим повышенной готовности. Прогнозируются сильные дожди, шквалистые ветры, осадки.

«Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации организовано круглосуточное дежурство должностных лиц для принятия экстренных мер при ухудшении обстановки, связанной с авариями и происшествиями на объектах жилищно-коммунальных служб и энергоснабжающих организаций», — пояснили в администрации города. Руководителям городских служб гражданской защиты поручили обеспечить безаварийную работу объектов систем жизнеобеспечения, в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах принять необходимые меры по их ликвидации.