Смерч в Казани не обошелся без жертв: ветер срывал крыши и срывал с якоря суда

Татарстане сильный ветер срывал крыши с домов и валил деревья. По данным Минздрава республики, из-за шторма один человек погиб, трое в больницах.

Грозовой фронт с порывами ветра до 25 метров в секунду прошел через западные районы Татарстана менее чем за час. На одном из участков федеральной трассы повалены сотни деревьев. Во время расчистки дороги движение приходилось приостанавливать.

Первые кадры из поселка Муслюмово, где погибла 35-летняя женщина. Во время урагана продавец выбежала из здания, тяжелую кровельную конструкцию снесло с крыши магазина в считанные секунды.

За несколько часов до этого в другом конце республики рабочие Зеленодольского судостроительного завода помогали спастись своим товарищам. Из-за сильнейшего ветра неуправляемый плавучий кран сорвался с якоря, протаранил соседние суда и ушел в бухту.

У стен Казанского кремля во время штормового ветра, рабочие пытались спасти оборудование для концерта.

Чествование трехкратных чемпионов Континентальной хоккейной лиги — команды «Ак Барс» из-за урагана пришлось отменить.

С Татарского драматического театра имени Тинчурина ветром снесло почти 200 квадратных метров кровельного покрытия. Все спектакли на ближайшие дни пришлось отменить. Главная сцена обесточена.

"В это время шла репетиция на сцене. В доли секунды ураган как смерч прошелся здесь, снесло крышу над сценической частью и хозпостройки", — рассказывает заместитель директора Татарского государственного театра драмы и комедии имени К. Тинчурина Марсель Шакиров.

Без электричества из-за урагана на несколько часов остались более 20 тысяч человек в 70 населенных пунктах. О штормовом предупреждении МЧС сообщало еще накануне.

"В настоящее время обстановка на территории республики под контролем. Прогноз, в том числе штормовое предупреждение, оправдался в полной мере. Проводится ликвидация последствий с привлечением максимального количества аварийных бригад коммунальных служб для работ по освобождению дорог, ЛЭП от упавших деревьев", — подчеркнул начальник пресс-службы главка МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин

Расчищать десятки пострадавших населенных пунктов от поваленных деревьев, восстанавливать линии электропередачи и трансформаторные подстанции не прекращали до поздней ночи. Штормовая опасность сохраняется на всей территории республики.