Подразделения МЧС в Нижегородской области переведены в режим ЧС

Группировка сил и средств ГУ МЧС увеличена, к ликвидации последствий прохождения грозового фронта привлечены 104 человека личного состава и 23 единицы техники. Аэромобильная группировка готова к реагированию по предназначению.

Напомним, что 30 мая из-за штормового ветра без света остались десятки тысяч жителей Нижегородской области. В Нижнем Новгороде повалены 540 деревьев, поврежден 31 автомобиль, за медицинской помощью обратились 23 человека.

По состоянию на 14:00 1 июня без электроснабжения остаются 75 населенных пунктов, в которых проживают 8238 человек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, спасатели оказывают помощь в распиловке поваленных стихией деревьев. Также подразделения регионального ГУ МЧС, готовы оказать содействие энергетикам в доставке их в труднодоступные места.