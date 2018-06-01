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Подразделения МЧС в Нижегородской области переведены в режим ЧС
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Подразделения МЧС в Нижегородской области переведены в режим ЧС 

АиФ Нижний Новгород 31 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подразделения ГУ МЧС России по Нижегородской области переведены в режим «Чрезвычайная ситуация», сообщает пресс-служба ведомства.
Группировка сил и средств ГУ МЧС увеличена, к ликвидации последствий прохождения грозового фронта привлечены 104 человека личного состава и 23 единицы техники. Аэромобильная группировка готова к реагированию по предназначению.
Напомним, что 30 мая из-за штормового ветра без света остались десятки тысяч жителей Нижегородской области. В Нижнем Новгороде повалены 540 деревьев, поврежден 31 автомобиль, за медицинской помощью обратились 23 человека.
По состоянию на 14:00 1 июня без электроснабжения остаются 75 населенных пунктов, в которых проживают 8238 человек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются, спасатели оказывают помощь в распиловке поваленных стихией деревьев. Также подразделения регионального ГУ МЧС, готовы оказать содействие энергетикам в доставке их в труднодоступные места.
Ранее сообщалось, что от удара стихии больше всего пострадали Нижний Новгород, Бор, Арзамас, Городецкий, Кулебакский, Володарский и Богородский районы.
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