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В Муслюмовском районе женщина погибла под сорванной ветром крышей
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В Муслюмовском районе женщина погибла под сорванной ветром крышей 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Сорванная ветром крыша смертельно травмировала жительницу Муслюмовского района, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла 30 мая во время бушевания стихии.
«В Муслюмовском районе республики кровля, слетевшая с магазина, стала причиной травмы женщины. Пострадавшую доставили в больницу, однако она получила травмы, несовместимые с жизнью, и спасти ее не удалось», — сообщили в минздраве РТ.
По данным МЧС Татарстана, из-за штормового ветра произошло аварийное отключение света в 12 населенных пунктах, в том числе в Зеленодольске. В поселке Красный Яр стихия разрушила одно бесхозное строение, в результате чего пострадали два человека. В Казани ветер повредил крыши колледжа малого бизнеса, академии тенниса, театра им. Тинчурина. Кроме того, сорванной кровлей в Казани повредило 12 автомобилей, поваленным деревьями — 3 машины.
По прогнозам синоптиков, 31 мая — 1 июня ожидается сильное похолодание, температурный фон прогнозируется на 6-8 гр. ниже нормы. Понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром порывами до 17 м/с. 31 мая местами ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +9.. +14⁰.
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