В Муслюмовском районе женщина погибла под сорванной ветром крышей 

Сорванная ветром крыша смертельно травмировала жительницу Муслюмовского района, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла 30 мая во время бушевания стихии.
«В Муслюмовском районе республики кровля, слетевшая с магазина, стала причиной травмы женщины. Пострадавшую доставили в больницу, однако она получила травмы, несовместимые с жизнью, и спасти ее не удалось», — сообщили в минздраве РТ.
По данным МЧС Татарстана, из-за штормового ветра произошло аварийное отключение света в 12 населенных пунктах, в том числе в Зеленодольске. В поселке Красный Яр стихия разрушила одно бесхозное строение, в результате чего пострадали два человека. В Казани ветер повредил крыши колледжа малого бизнеса, академии тенниса, театра им. Тинчурина. Кроме того, сорванной кровлей в Казани повредило 12 автомобилей, поваленным деревьями — 3 машины.
По прогнозам синоптиков, 31 мая — 1 июня ожидается сильное похолодание, температурный фон прогнозируется на 6-8 гр. ниже нормы. Понижение температуры будет сопровождаться северо-западным ветром порывами до 17 м/с. 31 мая местами ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит +9.. +14⁰.