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Следователи проводят проверку по факту гибели женщины под крышей магазина
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Следователи проводят проверку по факту гибели женщины под крышей магазина 

АиФ Казань 41 минуту назад
Фото: АиФ Казань
Следователи проводят проверку по факту гибели 33-летней жительницы Муслюмовского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Трагедия произошла 30 мая в селе Муслюмово. По предварительным данным, женщина работала в магазине продавцом. После смены она вышла на улицу, где ее ждал в машине супруг. Когда она к нему подошла, поднятая порывом ветра крыша магазина упала на нее.
Женщину госпитализировали в ЦРБ, где спустя несколько часов она скончалась.
Напомним, в Зеленодольском районе едва не погибли женщина и ребенок, которые укрывались в бесхозном здании.
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