Следователи проводят проверку по факту гибели женщины под крышей магазина

Следователи проводят проверку по факту гибели 33-летней жительницы Муслюмовского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

Трагедия произошла 30 мая в селе Муслюмово. По предварительным данным, женщина работала в магазине продавцом. После смены она вышла на улицу, где ее ждал в машине супруг. Когда она к нему подошла, поднятая порывом ветра крыша магазина упала на нее.

Женщину госпитализировали в ЦРБ, где спустя несколько часов она скончалась.

Напомним, в Зеленодольском районе едва не погибли женщина и ребенок, которые укрывались в бесхозном здании.