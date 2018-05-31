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СМИ: в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5
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СМИ: в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 31 мая. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Колумбии на территории северо-восточного департамента Сантандер.
По информации местных властей, которую приводит в среду агентство EFE, данных о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии не поступало.
По сведениям Колумбийской геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 8 км от муниципии Лос-Сантос и залегал на глубине 140 км. Подземные толчки ощущались на территории шести других департаментов страны, а также в ее столице — Боготе.
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