СМИ: в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5 

ТАСС, 31 мая. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Колумбии на территории северо-восточного департамента Сантандер.
По информации местных властей, которую приводит в среду агентство EFE, данных о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии не поступало.
По сведениям Колумбийской геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 8 км от муниципии Лос-Сантос и залегал на глубине 140 км. Подземные толчки ощущались на территории шести других департаментов страны, а также в ее столице — Боготе.