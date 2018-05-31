СМИ: в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТАСС , 31 мая. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Колумбии на территории северо-восточного департамента Сантандер.

По информации местных властей, которую приводит в среду агентство EFE, данных о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии не поступало.