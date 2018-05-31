В Ростове на ЗЖМ горела многоэтажка: есть пострадавший

В Советском районе Ростова на улице Еременко накануне вспыхнул пожар. Примерно в девять часов вечера загорелась одна из квартир в девятиэтажном доме. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

— При пожаре пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Предотвратить дальнейшее распространение огня удалось примерно в 21:30, полностью потушить — еще через 10 минут. В тушении участвовали 18 человек и пять спецмашин.

28 мая еще один пожар произошел в Чертковском районе. Из-за отравления угарным газом погибла пятилетняя девочка.