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В Ростове на ЗЖМ горела многоэтажка: есть пострадавший
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В Ростове на ЗЖМ горела многоэтажка: есть пострадавший 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Советском районе Ростова на улице Еременко накануне вспыхнул пожар. Примерно в девять часов вечера загорелась одна из квартир в девятиэтажном доме. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.
— При пожаре пострадал один человек, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Предотвратить дальнейшее распространение огня удалось примерно в 21:30, полностью потушить — еще через 10 минут. В тушении участвовали 18 человек и пять спецмашин.
28 мая еще один пожар произошел в Чертковском районе. Из-за отравления угарным газом погибла пятилетняя девочка.
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