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В Самарской области из-за непогоды пострадали восемь человек
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

В Самарской области из-за непогоды пострадали восемь человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 31 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за штормового фронта в Самарской области, сообщает правительство региона.
По данным Приволжского УГМС, 30 мая вечером в Самарской области прошли грозы, ливни, град с порывами ветра до 18-23 метров в секунду, местами — до 25-27 метров в секунду.
"Погибших нет, пострадало восемь человек, из них шесть человек в Самаре, по одному человеку в Тольятти и Сызрани", — говорится в сообщении.
По словам начальника ГУМЧС по региону Олега Бойко, которого цитирует пресс-служба, было нарушено электроснабжение в 25 населенных пунктах, газоснабжение — в трех населенных пунктах, частично повреждены кровли домов и социально-значимых объектов в восьми населенных пунктах, повалены 82 дерева и три рекламных щита в пяти муниципалитетах, повреждено 29 автомобилей.
По данным пресс-службы, аварийные бригады сразу же приступили к устранению повреждений линий электропередачи и газопроводов. К 7.00 (6.00 мск) 31 мая было полностью восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах, в ближайшее время планируется восстановить газоснабжение.
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