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Шквальный ветер снес часть крыши в самарском аэропорту
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Шквальный ветер снес часть крыши в самарском аэропорту 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне на Самарскую область, как и на все Поволжье, обрушился ураган. Сначала начался дождь, затем поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду. По словам очевидцев, больше всего от непогоды пострадала прибрежная зона. На Волжском проспекте во многих местах повалило деревья. На углу Маяковского образовалась пробка. Дерево задело припаркованные автомобили. Кроме того, на проезжей части под деревом оказалась машина. В центре города дерево упало на молодую девушку. Медики сообщили, что у пострадавшей сломано несколько ребер.
Также от сильнейшего ветра пострадало здание самарского международного аэропорта Курумоч. Повреждена кровля, которая находится над залом ожидания внутренних авиалиний. Пассажиры и персонал аэропорта не пострадали. Специалисты уже устраняют последствия.
«ФедералПресс» накануне сообщал: от непогоды пострадала и столица России. Стало известно о минимум восьми раненых. На одну из пострадавших в Москве уронило бетонную плиту, другая женщина пострадала от удара рекламным щитом, сорванным ветром. Также шесть человек придавило деревьями, двое из них — дети. Порывы ветра, как предупреждали метеорологи, достигали до 17-22 метров в секунду.
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