Шквальный ветер снес часть крыши в самарском аэропорту

Накануне на Самарскую область , как и на все Поволжье, обрушился ураган. Сначала начался дождь, затем поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду. По словам очевидцев, больше всего от непогоды пострадала прибрежная зона. На Волжском проспекте во многих местах повалило деревья. На углу Маяковского образовалась пробка. Дерево задело припаркованные автомобили. Кроме того, на проезжей части под деревом оказалась машина. В центре города дерево упало на молодую девушку. Медики сообщили, что у пострадавшей сломано несколько ребер.

Также от сильнейшего ветра пострадало здание самарского международного аэропорта Курумоч. Повреждена кровля, которая находится над залом ожидания внутренних авиалиний. Пассажиры и персонал аэропорта не пострадали. Специалисты уже устраняют последствия.