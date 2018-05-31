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В Ульяновске ураган 30 мая натворил немало бед, последствия устраняют
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В Ульяновске ураган 30 мая натворил немало бед, последствия устраняют 

АиФ — Ульяновск 22 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Режим повышенной готовности всех служб жизнеобеспечения был объявлен ВРИО главы города Вадимом Андреевым на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшемся 30 мая в 18.00.
По оперативной информации ВРИО заместителя главы города Сергея Гигирева, из-за сильного ветра упало порядка 30 деревьев, повреждено два участка газопровода низкого давления и четыре автомобиля.
Среди других «сюрпризов» непогоды: в группе «ЧП-Ульяновск» сообщают, что на Рябикова возле «Бургер-Кинг» сильный ветер сдул ларек на припаркованную машину. Информация о пострадавших не поступала.
Возле «Дома Языковых» на Спасской ураган перевернул декоративный рояль на лужайке, сорвал банер с Ленинского мемориала.
По данным МЧС в результате неблагоприятных погодных явлений нарушено электроснабжение 8 населенных пунктов Новомалыклинского района. Аварийно-ремонтные бригады МРСК Волги проводят восстановительные работы.
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