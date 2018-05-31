В Ульяновске ураган 30 мая натворил немало бед, последствия устраняют

Режим повышенной готовности всех служб жизнеобеспечения был объявлен ВРИО главы города Вадимом Андреевым на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, состоявшемся 30 мая в 18.00.

По оперативной информации ВРИО заместителя главы города Сергея Гигирева, из-за сильного ветра упало порядка 30 деревьев, повреждено два участка газопровода низкого давления и четыре автомобиля.

Среди других «сюрпризов» непогоды: в группе «ЧП-Ульяновск» сообщают, что на Рябикова возле «Бургер-Кинг» сильный ветер сдул ларек на припаркованную машину. Информация о пострадавших не поступала.

Возле «Дома Языковых» на Спасской ураган перевернул декоративный рояль на лужайке, сорвал банер с Ленинского мемориала.