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В Алтайском крае сильный ветер повалил деревья
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В Алтайском крае сильный ветер повалил деревья 

АиФ — Алтай 24 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Сильный ветер в ночь с 30 на 31 мая повалил деревья в Алтайском крае. Только в Барнауле очевидцы сфотографировали восемь упавших стволов. На ул. Георгиева, 8 и ул. Телефонной, 40 из-за этого пострадали автомобили. На ул. Юрина, 208 тополь упал на балконы. На ул. Тихонова упавшее дерево перекрыло проезжую часть, а на ул. Тимуровской, 46 — пешеходную зону.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Смоленском районе из-за ветра произошло отключение электричества. В 23:56 часов по местному времени специалисты Алтайэнерго завершили аварийно-восстановительные работы, и все потребители были подключены.
«Социально-значимых последствий не допущено», — уточнили в МЧС.
Напомним, 30-31 мая в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, дождя с грозами и градом.
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