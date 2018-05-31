В Алтайском крае сильный ветер повалил деревья

Сильный ветер в ночь с 30 на 31 мая повалил деревья в Алтайском крае . Только в Барнауле очевидцы сфотографировали восемь упавших стволов. На ул. Георгиева, 8 и ул. Телефонной, 40 из-за этого пострадали автомобили. На ул. Юрина, 208 тополь упал на балконы. На ул. Тихонова упавшее дерево перекрыло проезжую часть, а на ул. Тимуровской, 46 — пешеходную зону.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Смоленском районе из-за ветра произошло отключение электричества. В 23:56 часов по местному времени специалисты Алтайэнерго завершили аварийно-восстановительные работы, и все потребители были подключены.

«Социально-значимых последствий не допущено», — уточнили в МЧС

Напомним, 30-31 мая в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, дождя с грозами и градом.