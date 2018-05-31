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Один человек пострадал в пожаре на севере Москвы
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Один человек пострадал в пожаре на севере Москвы 

РИАМО 1 час назад
Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на Коровинском шоссе в Москве, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
«В 4 утра поступила заявка о возгорании на площади 20 квадратных метров по адресу: Коровинское шоссе, дом 20, корпус 1. Один человек был спасен и передан наряду скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте работали восемь спасателей и одна единица техники.
Согласно открытым данным, по этому адресу находится многоэтажный жилой дом.
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