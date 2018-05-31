Один человек пострадал в пожаре на севере Москвы

«В 4 утра поступила заявка о возгорании на площади 20 квадратных метров по адресу: Коровинское шоссе, дом 20, корпус 1. Один человек был спасен и передан наряду скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работали восемь спасателей и одна единица техники.

Согласно открытым данным, по этому адресу находится многоэтажный жилой дом.