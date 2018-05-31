В Красноярском крае действует 4 лесных пожара

По оперативной информации Лесопожарного центра в крае зарегистрированы 4 лесных пожара. Очаги возгораний действуют в Нижнеингашском, Абанском, Ужурском районах. Общая площадь возгораний составляет 27 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют более 70 человек и 6 единиц техники.

С 20 апреля в Красноярском крае во всех муниципальных образованиях, кроме Норильска , Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов действует особый противопожарный режим.

Жителям края категорически запрещено сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения.

Владельцам участков, граничащих с лесом, необходимо очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо оградив участок минерализованной полосой не менее 0,5 метра или противопожарным барьером.

Накануне благодаря оперативным действиям сотрудников Лесопожарного центра в крае ликвидирован очаг возгорания в Сухобузимском районе.