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Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана «Мария»
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Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана «Мария» 

РИА Новости 25 минут назад
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ураган «Мария», обрушившийся на Пуэрто-Рико в сентябре прошлого года, унес жизни 4645 человек, а не 64, как заявляют власти США. Об этом говорится в исследовании Гарвардского университета.
Ученые попросили случайно выбранные 3299 семей, которые пережили разгул стихии, рассказать об известных им случаях гибели людей в результате урагана. Полученные данные были экстраполированы на всю территорию острова и сопоставлены со средней годовой смертностью.
По данным исследования, с 20 сентября по 31 декабря 2017 года смертность составила 14 случаев на 1000 человек, тогда как годом ранее аналогичный показатель был на 62% ниже.
Гарвардские специалисты признают, что полученные цифры не точны, однако подчеркивают, что число погибших в десятки раз выше, чем официальные данные.
Авторы работы заявляют, что федеральные и местные власти не обеспечили население необходимой медицинской помощью и не смогли своевременно наладить электроснабжение. В результате, треть смертей приходится на несвоевременно оказанную медпомощь.
Кроме того, ученые отмечают, что власти острова отказываются публиковать регулярные отчеты о смертности.
Ранее газета The New York Times сообщала, что ураган «Мария» мог унести жизни более тысяч человек. Издание сделало этот вывод, сравнив ежедневную статистику смертей с 40-дневным периодом после стихии.
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