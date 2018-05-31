Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана «Мария»

Ученые попросили случайно выбранные 3299 семей, которые пережили разгул стихии, рассказать об известных им случаях гибели людей в результате урагана. Полученные данные были экстраполированы на всю территорию острова и сопоставлены со средней годовой смертностью.

По данным исследования, с 20 сентября по 31 декабря 2017 года смертность составила 14 случаев на 1000 человек, тогда как годом ранее аналогичный показатель был на 62% ниже.

Гарвардские специалисты признают, что полученные цифры не точны, однако подчеркивают, что число погибших в десятки раз выше, чем официальные данные.

Авторы работы заявляют, что федеральные и местные власти не обеспечили население необходимой медицинской помощью и не смогли своевременно наладить электроснабжение. В результате, треть смертей приходится на несвоевременно оказанную медпомощь.

Кроме того, ученые отмечают, что власти острова отказываются публиковать регулярные отчеты о смертности.