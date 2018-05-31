Один человек пострадал в результате пожара в магазине на севере Москвы

Один человек пострадал в результате пожара в здании в столичном районе Дмитровский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«Пожар площадью 20 кв. м произошел в здании по адресу: Коровинское шоссе, д. 20 корп. 1. Происходило горение потолка и оборудования. В результате происшествия пострадал один человек, он передан бригаде «скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент пожар ликвидирован.