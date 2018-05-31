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Один человек пострадал в результате пожара в магазине на севере Москвы
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Один человек пострадал в результате пожара в магазине на севере Москвы 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Один человек пострадал в результате пожара в здании в столичном районе Дмитровский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
«Пожар площадью 20 кв. м произошел в здании по адресу: Коровинское шоссе, д. 20 корп. 1. Происходило горение потолка и оборудования. В результате происшествия пострадал один человек, он передан бригаде «скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящий момент пожар ликвидирован.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах города сообщил, что по указанному адресу произошел пожар в магазине.
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