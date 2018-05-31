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Пожар начался на крыше сахалинского торгового центра
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Пожар начался на крыше сахалинского торгового центра 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Крыша торгового центра загорелась в переулке Энергетиков Южно‐Сахалинска 31 мая. Об этом сообщил информационно‐развлекательный портал «АСТВ.ру».
Сообщение о возгорании утром пришло в диспетчерскую службу гарнизона пожарной охраны Южно-Сахалинска. По словам свидетелей события, огонь охватил здание, в котором находится «Трак центр».
По данным областного ГУ МЧС России, пожарные прибыли на место через шесть минут. К тому времени началось сильное задымление.
Через несколько минут после прибытия работники пожарной службы локализовали возгорание. Тушение огня продолжается. Над устранением пожара работают 10 спасателей и две единицы техники.
Пострадавших и погибших в происшествии нет. Причины возникновения пожара выясняются.
Пожарные ликвидировали возгорание на складе макулатуры на юго-востоке Москвы, несмотря на сильный ветер и большое количество легковоспламеняющейся макулатуры в помещениях. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
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