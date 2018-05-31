Пожар начался на крыше сахалинского торгового центра

Крыша торгового центра загорелась в переулке Энергетиков Южно‐Сахалинска 31 мая. Об этом сообщил информационно‐развлекательный портал «АСТВ.ру».

Сообщение о возгорании утром пришло в диспетчерскую службу гарнизона пожарной охраны Южно-Сахалинска . По словам свидетелей события, огонь охватил здание, в котором находится «Трак центр».

По данным областного ГУ МЧС России, пожарные прибыли на место через шесть минут. К тому времени началось сильное задымление.

Через несколько минут после прибытия работники пожарной службы локализовали возгорание. Тушение огня продолжается. Над устранением пожара работают 10 спасателей и две единицы техники.

Пострадавших и погибших в происшествии нет. Причины возникновения пожара выясняются.