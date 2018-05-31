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В приморском национальном парке «Зов тигра» ликвидировали лесной пожар
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В приморском национальном парке «Зов тигра» ликвидировали лесной пожар 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Сотрудники национального парка «Зов тигра» и Авиалесохраны ликвидировали лесной пожар на заповедной земле, который действовал там с 23 мая. Об этом в четверг рассказал ТАСС директор ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка „Зов тигра“ Владимир Арамилев.
»Полную ликвидацию нам дали с места тушения по спутниковому телефону сегодня около 09:30 (02:30 мск). Общая площадь, пройденная огнем, составила 650 га. Сейчас созданы минерализованные полосы на опасных направлениях вокруг потушенного пожара", — рассказал Арамилев.
Ранее Федеральное агентство лесного хозяйства сообщало, что лесной пожар на территории национального парка был зафиксирован 23 мая. Опасности для жителей он не представлял, так как ближайший населенный пункт — село Ясное Чугуевского района — находилось в 40 км от очага. Лес горел в труднодоступном месте, из-за чего ликвидация пожара осложнялась.
Национальный парк «Зов тигра» находится в юго-восточной части Приморского края, его протяженность с севера на юг — 42 км, с запада на восток — 39 км. На его территории нет промышленных предприятий и населенных пунктов.
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