В приморском национальном парке «Зов тигра» ликвидировали лесной пожар

ВЛАДИВОСТОК , 31 мая. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Сотрудники национального парка «Зов тигра» и Авиалесохраны ликвидировали лесной пожар на заповедной земле, который действовал там с 23 мая. Об этом в четверг рассказал ТАСС директор ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка „Зов тигра“ Владимир Арамилев.

»Полную ликвидацию нам дали с места тушения по спутниковому телефону сегодня около 09:30 (02:30 мск). Общая площадь, пройденная огнем, составила 650 га. Сейчас созданы минерализованные полосы на опасных направлениях вокруг потушенного пожара", — рассказал Арамилев.

Ранее Федеральное агентство лесного хозяйства сообщало, что лесной пожар на территории национального парка был зафиксирован 23 мая. Опасности для жителей он не представлял, так как ближайший населенный пункт — село Ясное Чугуевского района — находилось в 40 км от очага. Лес горел в труднодоступном месте, из-за чего ликвидация пожара осложнялась.