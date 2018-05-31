В регионах России устраняют последствия непогоды 

Центральная Россия и Поволжье приходят в себя после ураганного ветра, который обрушился на регионы накануне. В результате разгула стихии пострадали десятки человек, одна женщина погибла. В Нижнем Новгороде скорость ветра достигала 28 метров в секунду. Повреждена кровля нескольких башен местного кремля. Власти уже пообещали в короткий срок все восстановить. Из-за непогоды без электричества в Нижегородской области остались 170 тысяч человек. В Татарстане обесточенными оказались 70 населенных пунктов. Сильный ветер валил деревья, срывал крыши с домов. В Муслюмовском районе республики на женщину упала кровля магазина. Она погибла. Еще трое пострадавших госпитализировали.
Ливни с градом прошли в Самаре. Они сопровождались порывами ветра со скоростью до 23-х метров в секунду. Непогода повредила кровлю аэропорта. В результате происшествия никто не пострадал. Шквалистый ветер обрушился и на Владимирскую, Ивановскую, Кировскую области, а также на Чувашию. Непогода не обошла стороной и Москву. В столице еще накануне был объявлен «желтый» уровень опасности. Из-за сильного ветра повалены более сотни деревьев. Повреждены полтора десятка автомобилей. По официальным данным, пострадали шесть человек. Штормовое предупреждение сохраняется и сегодня. Метеорологи прогнозируют резкое похолодание в ближайшие часы.