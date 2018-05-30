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Энергоснабжение около 4 тыс. жителей Костромской области восстановлено
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Энергоснабжение около 4 тыс. жителей Костромской области восстановлено 

Прайм 31 минуту назад
ВОРОНЕЖ, 30 мая /ПРАЙМ/. Специалисты «Костромаэнерго» восстановили электричество в населенных пунктах региона, где в среду днем около 4 тысяч жителей остались без света из-за грозы и ветра скоростью до 20 метров в секунду, сообщил в среду РИА Новости представитель «Костромаэнерго».
Спасатели утром в среду предупреждали о дожде, грозе и ветре со скоростью до 22 метров в секунду в регионе. В связи с непогодой спасатели и администрация Костромской области просили жителей и гостей региона «учитывать данную информацию в своей повседневной деятельности, при усилении ветра воздержаться от выхода на улицу».
После 13.30 мск произошли отключения электроэнергии в Костроме, Волгореченске, Красносельском и Мантуровском районах. Как пояснил РИА Новости представитель «Костромаэнерго», всего без электричества остались около 4 тысяч человек.
"К 21.00 мск энергоснабжение в Костромской области полностью восстановлено", — сказал собеседник агентства.
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