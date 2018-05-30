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О последствиях урагана, накрывшего Самарскую область
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О последствиях урагана, накрывшего Самарскую область 

ТРК Губерния 47 минут назад
Поваленные деревья и рекламные щиты, сорванные крыши. Самарскую область вечером накрыл ураган — дождь и сильный ветер, порывы которого местами достигали 27 метров в секунду. Пользователи соцсетей сообщают о поврежденных упавшими деревьями автомобилях, некоторые самарцы получили травмы. Ураган прошелся сразу по нескольким регионам центральной России. Между тем непогода и сильный ветер в области, по данным синоптиков, сохранится до вечера четверга. Порывы будут не такими сильными, но могут достигать 15-18 метров в секунду. Местами ожидаются грозы, ливни и град. МЧС советует переждать непогоду в зданиях, не оставлять детей без присмотра. Оказавшись на улице, обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не прятаться под деревьями. Также не следует находиться рядом с ЛЭП, подходить к оборвавшимся электропроводам. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо позвонить по единому телефону пожарных и спасателей 101 или 01, а также по городскому номеру: 8 (846) 337-72-82.
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