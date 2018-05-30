Под Абаканом горит магазин на площади 1000 «квадратов», сообщил источник

МОСКВА , 30 мая — РИА Новости . Одноэтажное здание магазина загорелось на площади около 1 тысячи квадратных метров в Хакасии , обрушилась кровля, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

По предварительным данным, пострадавших нет. Магазин находится по адресу Октябрьская улица, дом 1, корпус 5. Обстоятельства пожара выясняются.