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Под Абаканом горит магазин на площади 1000 «квадратов», сообщил источник
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Под Абаканом горит магазин на площади 1000 «квадратов», сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Одноэтажное здание магазина загорелось на площади около 1 тысячи квадратных метров в Хакасии, обрушилась кровля, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"В поселке городского типа Усть-Абакан (к северу от Абакана, региональной столицы) горит на площади 1 тысяча квадратных метров магазин «Светофор», — сказал собеседник агентства. По его словам, произошло обрушение кровли здания.
По предварительным данным, пострадавших нет. Магазин находится по адресу Октябрьская улица, дом 1, корпус 5. Обстоятельства пожара выясняются.
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