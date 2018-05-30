Нижегородцы жалуются на отсутствие света их в домах после урагана

Электроснабжение домов в некоторых районах Нижнего Новгорода по-прежнему отсутствует.

Об этом редакции агентства новостей Newsroom24 сообщили жители улицы Козицкого.

К настоящему времени подача электроэнергии в их дома до сих пор не возобновлена.

При этом дозвониться в ДУК Советского района горожане не могут.

Ранее сообщалось, что мощнейший ураган обрушился на Нижний Новгород 30 мая.

Позднее стало известно, что более пяти тысяч жителей Нижнего Новгорода остались без света из-за урагана.

Также сообщалось, что более 600 человек ликвидируют последствия урагана в Нижнем Новгороде.