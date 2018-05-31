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Ураган оставил без света около 170 тысяч нижегородцев
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Ураган оставил без света около 170 тысяч нижегородцев 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Ураган, ворвавшийся в Нижегородскую область днем 30 мая, оставил без света около 170 тысяч местных жителей. В этот же день глава региона Глеб Никитин провел совместное заседание энергоштаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы в срочном порядке принять меры по ликвидации последствий сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Грозовой фронт с сильным ветром прошел по территории региона в 12.15 и 12.56. В некоторых районах его скорость достигала 28 м/с. Ураган срывал крыши зданий, валил деревья, мял машины и повредил множество линий электропередачи.
К ремонтно-восстановительным работам привлекли 150 бригад «Нижновэнерго», еще 26 бригад из других регионов, а также более 20 бригад независимых сетевых организаций.
Глеб Никитин взял на личный контроль работы по восстановлению электроэнергии в области и поручил завершить ремонт в кратчайшие сроки.
Напомним, ураган накрыл стадион «Нижний Новгород» (ВИДЕО).
Фото: vk.com
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