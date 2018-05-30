В Удмуртии более 9,5 тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды, сообщает интернет-издание «Сусанин». Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, причиной случившегося стал сильный ветер. «Над ликвидацией последствий работает 102 бригады и более 90 единиц техники», — рассказал он. Как отметил Бречалов, все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения. 24 мая URA.RU сообщало, что МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области