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В Удмуртии более 9,5 тысяч домов остались без электричества из-за непогоды
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В Удмуртии более 9,5 тысяч домов остались без электричества из-за непогоды 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Удмуртии более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект остались без электричества из-за непогоды, сообщает интернет-издание «Сусанин».
Об этом заявил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, причиной случившегося стал сильный ветер.
«Над ликвидацией последствий работает 102 бригады и более 90 единиц техники», — рассказал он.
Как отметил Бречалов, все социальные объекты обеспечены резервными источниками электроснабжения.
24 мая URA.RU сообщало, что МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области.
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