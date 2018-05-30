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Аэропорт Курумоч стал еще одной жертвой урагана в Самаре
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Аэропорт Курумоч стал еще одной жертвой урагана в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня у здания международного аэропорта ветром сорвало крышу. Фото буйства стихии продолжают присылать в ТРК «ГУБЕРНИЯ» очевидцы. Уже известно, что разыгравшийся ураган вырвал с корнем деревья в нескольких районах Самары. Теперь же его «жертвой» стало здание терминала «Курумоча». Напомним, именно этот аэропорт станет одним из основных пунктов прибывания гостей чемпионата мира по футболу в областной центр. Недавно в рамках подготовки к ЧМ-2018 в аэропорту появились тактильные мнемосхемы для слабовидящих и зоны отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Елена Мороз
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О последствиях урагана, накрывшего Самарскую область Крупный пожар площадью 300 кв. метров тушили ночью в Елховском районе Служба безопасности Украины похитила и под пытками завербовала жителя Самары
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