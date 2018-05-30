Более 600 человек ликвидируют последствия урагана в Нижнем Новгороде

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе

«Нижновэнерго».

Согласно информации, грозовой фронт с дождем и сильными порывами ветра вызвал технологические нарушения в работе электросетей в нескольких районах региона и части областного центра.

В настоящее время в ликвидации последствий непогоды участвуют 207 бригад энергетиков и 136 единиц спецтехники. На помощь направлены 29 оперативно-выездных бригад из соседних регионов.

Под особый контроль взято электроснабжение котельных и насосных станций, больниц, школ, детских садов и учреждений культуры. Готовы к работе резервные источники снабжения электрической энергией.

Напомним, более пяти тысяч жителей Нижнего Новгорода остались без света из-за урагана.

Также сообщалось, что десятки светофоров не работают в Нижнем Новгороде после урагана.

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