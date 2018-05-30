Ещё
Более 600 человек ликвидируют последствия урагана в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 600 человек ликвидируют последствия урагана в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе
«Нижновэнерго».
Согласно информации, грозовой фронт с дождем и сильными порывами ветра вызвал технологические нарушения в работе электросетей в нескольких районах региона и части областного центра.
В настоящее время в ликвидации последствий непогоды участвуют 207 бригад энергетиков и 136 единиц спецтехники. На помощь направлены 29 оперативно-выездных бригад из соседних регионов.
Под особый контроль взято электроснабжение котельных и насосных станций, больниц, школ, детских садов и учреждений культуры. Готовы к работе резервные источники снабжения электрической энергией.
Напомним, более пяти тысяч жителей Нижнего Новгорода остались без света из-за урагана.
Также сообщалось, что десятки светофоров не работают в Нижнем Новгороде после урагана.
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
10 пожаров произошли в Нижегородской области 27 мая Опубликовано видео урагана в Нижнем Новгороде Крыша и внутренняя отделка дома на две семьи сгорели в Дзержинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу транзита газа через Украину384
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии20
Бабченко «ожил», подорожание интернета и другие события дня22
У российского актера трагически погиб сын17
Болгария извинилась перед Россией75
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
00:52
Пескова спросили об инсценировке убийства Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение