Ломая деревья и обрывая провода: по Центральной России пронесся ураган

Весна покидает большинство регионов европейской России , ломая по пути рекламные щиты, линии электропередачи, сваливая деревья. В столице от ураганного ветра пострадали 6 человек, жёлтый уровень опасности и в соседних Коломне Рязани . В Ивановской области — сильнейшие грозы и дожди оставили без света более 10 тысяч человек. Унесёнными ветром оказались даже крыши нижегородского кремля. Порывы до 30 метров в секунду в Кировской и Владимирской областях, Татарстане Чувашии и Марий Эл.

Металлическая кровля разлетается на сотни метров вокруг. Ураган, преодолев за несколько часов почти всю Центральную Россию, добрался до Казани , но разрушительную силу не потерял.

Саранске порывы ветра достигали 20 метров в секунду — вихрь срывал крыши с домов, ломал деревья, а в Костроме и вовсе — вырывал с корнями.

Ярославль , Иваново, Чебоксары — десятки городов подверглись сегодня удару стихии.

В Нижнем Новгороде настоящий шторм разыгрался в акватории Волги, а местный кремль частично лишился кровли.

Так сейчас выглядит почти каждый двор Нижнего Новгорода. Деревья падали на машины, обрывали линии электропередач, и даже ломали стальные трубы газопроводов.