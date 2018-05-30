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Ломая деревья и обрывая провода: по Центральной России пронесся ураган
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Ломая деревья и обрывая провода: по Центральной России пронесся ураган 

Вести.Ru 54 минуты назад
Весна покидает большинство регионов европейской России, ломая по пути рекламные щиты, линии электропередачи, сваливая деревья. В столице от ураганного ветра пострадали 6 человек, жёлтый уровень опасности и в соседних Коломне и Рязани. В Ивановской области — сильнейшие грозы и дожди оставили без света более 10 тысяч человек. Унесёнными ветром оказались даже крыши нижегородского кремля. Порывы до 30 метров в секунду в Кировской и Владимирской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
Металлическая кровля разлетается на сотни метров вокруг. Ураган, преодолев за несколько часов почти всю Центральную Россию, добрался до Казани, но разрушительную силу не потерял.
В Саранске порывы ветра достигали 20 метров в секунду — вихрь срывал крыши с домов, ломал деревья, а в Костроме и вовсе — вырывал с корнями.
Ярославль, Иваново, Чебоксары — десятки городов подверглись сегодня удару стихии.
В Нижнем Новгороде настоящий шторм разыгрался в акватории Волги, а местный кремль частично лишился кровли.
Так сейчас выглядит почти каждый двор Нижнего Новгорода. Деревья падали на машины, обрывали линии электропередач, и даже ломали стальные трубы газопроводов.
Уже сообщается о трех пострадавших. Сильный ветер бушевал над городом всего несколько минут — теперь же последствия от разгула стихии коммунальщики будут устранять до поздней ночи. Только в Нижегородской области без света осталось 63 населенных пункта. В других регионах еще оценивают ущерб.
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