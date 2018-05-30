Сильный ветер повредил кровлю самарского аэропорта Курумоч

САМАРА , 30 мая. / ТАСС /. Сильный ветер повредил в среду кровлю пассажирского терминала самарского международного аэропорта Курумоч. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В результате прошедшего сегодня вечером грозового фронта сильным ветром была частично повреждена кровля пассажирского терминала аэропорта. Фрагменты кровли упали на землю. Никто не пострадал. Данный инцидент не повлиял на работу аэропорта, задержек рейсов нет, аэропорт продолжает работать в штатном режиме", — отметил собеседник агентства.

По данным пресс-службы, фрагменты кровли сейчас убирают с перрона аэропорта, в связи с этим временно закрыт один сдвоенный выход на посадку в зоне внутренних рейсов.