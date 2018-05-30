Ураган прошел по территории Мордовии — сильный дождь, гроза, град, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Из-за этого произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях. В зону отключения попали 46 тысяч человек, пишет РИА Новости. Ураган оставил без света 90 населенных пунктов Нижегородской области. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В Нижнем Новгороде повалены десятки деревьев, они повредили припаркованные под ними автомобили. Штормовой ветер оторвал куски кровли на трех башнях Нижегородского кремля. Сильный ураган обрушился также на Красноярск — сорваны крыши домов, перевернуты гаражи. В поселках Татарстана и Удмуртии — похожая ситуация. В Москве из-за шквалистого ветра продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за плохой погоды закрыли для посетителей парк Горького, «Музеон», московский зоопарк. Из разных районов города поступает информация о поваленных деревьях. Есть пострадавшие — двое детей и четверо взрослых.