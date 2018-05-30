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В Башкирии ветер «сдул» крышу с магазина стройматериалов
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В Башкирии ветер «сдул» крышу с магазина стройматериалов 

ufa1.ru 58 минут назад
Фото: ufa1.ru
Власти Нефтекамска продолжают подсчитывать ущерб от разгула стихии. Сначала порывом ветра сдуло крышу с автосервиса, а потом отделку оборвало с магазина строительных материалов. Площадь разрушений, по данным спасателей, составила 1800 квадратных метров.
— Сорванная кровля повредила один автомобиль, погибших и пострадавших нет, — сообщили в республиканском МЧС.
Балками завалило стоявшую рядом машину
На месте сейчас работают представители мэрии и экстренные службы города.
Как и в случае с автосервисом, восстанавливать разрушенное будут, как только погода устаканится.
Не устоял фонарный столб
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