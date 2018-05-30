В Башкирии ветер «сдул» крышу с магазина стройматериалов

Власти Нефтекамска продолжают подсчитывать ущерб от разгула стихии. Сначала порывом ветра сдуло крышу с автосервиса, а потом отделку оборвало с магазина строительных материалов. Площадь разрушений, по данным спасателей, составила 1800 квадратных метров.

— Сорванная кровля повредила один автомобиль, погибших и пострадавших нет, — сообщили в республиканском МЧС

Балками завалило стоявшую рядом машину

На месте сейчас работают представители мэрии и экстренные службы города.

Как и в случае с автосервисом, восстанавливать разрушенное будут, как только погода устаканится.

Не устоял фонарный столб