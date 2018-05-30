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Ветер повредил кровлю пассажирского терминала в аэропорту Самары
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Ветер повредил кровлю пассажирского терминала в аэропорту Самары 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 30 мая — РИА Новости. Шквалистый ветер повредил кровлю пассажирского терминала в международном аэропорту «Курумоч» в Самаре, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила в среду РИА Новости представитель аэропорта.
По данным Приволжского УГМС, 30 мая с 19.00 (18.00 мск) в Самарской области начались грозы, ливни, град с порывами ветра до 18-23 метров в секунду, местами — до 25-27 метров в секунду.
"Из-за сильного ветра с грозой, который квалифицируется как шквалистый ветер, была повреждена кровля пассажирского терминала в зоне внутренних рейсов, упал кусок кровли. Никто не пострадал, ни воздушных судов, ни спецтехники на месте происшествия не было", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в целом происшествие не повлияло на работу аэропорта и его расписание, сейчас куски кровли убирают с перрона.
"Выведен из работы сдвоенный выход на посадку, это 10 и 11 выходы", — уточнила собеседница агентства.
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