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Первые последствия урагана: в Нефтекамске ветром сорвало крышу с автосервиса
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Первые последствия урагана: в Нефтекамске ветром сорвало крышу с автосервиса 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
Жители западных районов республики уже успели почувствовать усиление ветра, о котором предупреждали синоптики. Так, в Нефтекамске порывом сорвало кровлю с автомобильного сервиса. Скорость ветра достигала 15 метров в секунду.
Сообщение на пульт дежурного Центра управления кризисными ситуациями поступило в 19:40. Площадь повреждений — 720 квадратных метров.
На место выехали пожарные.
— Сорванная кровля повредила два легковых автомобиля ВАЗ-21099 и Huyndai. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Восстановительные работы начнутся, как только ветер стихнет.
По сведениям башкирских синоптиков, в ближайшие сутки по республике ожидаются порывы ветра до 26 метров в секунду.
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