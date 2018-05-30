Первые последствия урагана: в Нефтекамске ветром сорвало крышу с автосервиса 

Жители западных районов республики уже успели почувствовать усиление ветра, о котором предупреждали синоптики. Так, в Нефтекамске порывом сорвало кровлю с автомобильного сервиса. Скорость ветра достигала 15 метров в секунду.
Сообщение на пульт дежурного Центра управления кризисными ситуациями поступило в 19:40. Площадь повреждений — 720 квадратных метров.
На место выехали пожарные.
— Сорванная кровля повредила два легковых автомобиля ВАЗ-21099 и Huyndai. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Восстановительные работы начнутся, как только ветер стихнет.
По сведениям башкирских синоптиков, в ближайшие сутки по республике ожидаются порывы ветра до 26 метров в секунду.