Первые последствия урагана: в Нефтекамске ветром сорвало крышу с автосервиса

Жители западных районов республики уже успели почувствовать усиление ветра, о котором предупреждали синоптики. Так, в Нефтекамске порывом сорвало кровлю с автомобильного сервиса. Скорость ветра достигала 15 метров в секунду.

Сообщение на пульт дежурного Центра управления кризисными ситуациями поступило в 19:40. Площадь повреждений — 720 квадратных метров.

На место выехали пожарные.

— Сорванная кровля повредила два легковых автомобиля ВАЗ-21099 и Huyndai. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Восстановительные работы начнутся, как только ветер стихнет.

По сведениям башкирских синоптиков, в ближайшие сутки по республике ожидаются порывы ветра до 26 метров в секунду.