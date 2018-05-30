Водителей в Московской области предупредили о сильном ветре

Порывы ветра на территории Подмосковья местами достигают 20 метров в секунду, при такой непогоде водителям следует быть осторожными на дорогах, сообщается в аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

«По информации синоптиков, порывы ветра в Московской области достигают 15-20 метров секунду. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует не парковать транспортные средства вблизи рекламных конструкций и деревьев», — говорится в сообщении.

В течение дня в среду в Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, МЧС рекомендует жителям быть внимательными и осторожными на улице.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.