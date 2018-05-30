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Водителей в Московской области предупредили о сильном ветре
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Водителей в Московской области предупредили о сильном ветре 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
Порывы ветра на территории Подмосковья местами достигают 20 метров в секунду, при такой непогоде водителям следует быть осторожными на дорогах, сообщается в аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.
«По информации синоптиков, порывы ветра в Московской области достигают 15-20 метров секунду. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует не парковать транспортные средства вблизи рекламных конструкций и деревьев», — говорится в сообщении.
В течение дня в среду в Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, МЧС рекомендует жителям быть внимательными и осторожными на улице.
При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки Горит склад на Южнопортовой улице в Москве. ВИДЕО Энергосистема в Подмосковье работает в штатном режиме в условиях сильного ветра
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